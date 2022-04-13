النيابة تستعلم عن حالة 5 مصابين في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بأطفيح

استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن حالة 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح لبيان مدى تماثلهم للشفاء لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كان شهد الطريق الصحراوي بأطفيح في محافظة الجيزة انقلاب سيارة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء، ولم يسفر الحادث عن أي حالات وفاة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، فضلا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

وحُرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث.