الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«أرفض التمثيل أو الرقص».. اعترافات تحية كاريوكا عن طقوسها في شهر رمضان

تحية كاريوكا
تحية كاريوكا

طلب الفنان حسين صدقي من الفنانات في الوسط الفني ارتداء الحجاب، إلا أن الفنانة تحية كاريوكا لم تجعل الأمر يمر مرور الكرام، وردت عليه.

الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، كتبت مقالًا ترد فيه على الفنان حسين صدقي، قالت فيه إنه كان بصفته فنانًا ملتزمًا متدينًا كان يسمح بالرقص في أفلامه، وقالت إن حسين صدقي يعلم قول رسول الله: "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء".

واختتمت مقالها قائلة: "أريد أن أسأل الزميل العزيز في تيار اندفاعه وتعصبه كيف إذن يسمح بالرقص في أفلامه بل كيف جعلني أنا الراقصة تحية كاريوكا كبطلة لفيلمه الأخير القاتل".

 

يذكر أن حسين صدقي، ولد 9 يوليو عام 1917 بحي الحلمية الجديدة في القاهرة لأسرة متدينة، توفي والده وكان لم يتجاوز الخامسة، حيث قامت والدته من أصول تركية بتنشئته ملتزما ومتدينا فكانت حريصة على أن يذهب ابنها للمساجد والمواظبة على الصلاة، وحضور حلقات الذكر والاستماع إلى قصص الأنبياء ما أنتج عنه شخصا ملتزمًا وخلوقا رحمه الله.

كان صدقي يرى أن هناك علاقة قوية بين السينما والدين، لأن السينما كما يقول من دون الدين لا تؤتي ثمارها المطلوبة في خدمة الشعب، لذلك جمعته صداقة قوية بعدد كبير من مشايخ الأزهر، ولكن الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر وقتئذ كان أقربهم له وكان يستشيره في كل أمور حياته.

ونشرت مجلة "الكواكب" عام 1960 عن الطقوس الخاصة للراحلة تحية كاريوكا في شهر رمضان.

وقالت "تحية" : "أتحول بقدرة قادر إلى طباخة ماهرة في رمضان، فأقوم بإعداد مائدة الإفطار في بيتي".

وأضافت : "أدعو الأصدقاء والأقرباء إلى مائدتي، وخاصة طبق السلطة ومحشي ورق العنب".

واختتمت"تحية": ” دائما أرفض العمل في رمضان، سواء كان تمثيلا أو رقصا”.

حسين صدقي الحجاب الحلمية الجديدة حلقات الذكر مشايخ الأزهر عبد الحليم محمود

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وائل لطفي

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