الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بحيازة أسلحة نارية بغرض التشاجر بالمطرية

حبس
حبس

قررت نيابة المطرية، اليوم، حبس 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية دون ترخيص لاعتزامهم التشاجر بالمطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة اعتزام طرفين للتشاجر فيما بينهما بدائرة القسم، وحيازتهما لأسلحة نارية لاستخدامها فى التشاجر فيما بينهما، ولقد أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهما طرف أول أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وأن الطرف ثان شخصين.

بالفحص تبين وجود خلافات مالية قائمة بين الطرفين مما دعا الطرفان لإعداد الأسلحة النارية بقصد التشاجر فيما بينهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول وبحوزته «فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار».

وضبط أفراد الطرف الثانى حال استقلالهما إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهم بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار.

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد استخدامها فى التشاجر فيما بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة قسم شرطة الأسلحة النارية مشاجرة مديرية أمن

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