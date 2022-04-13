المؤبد لمدرس أزهري هتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن بالبحر الأحمر

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقى وعضوية كلا من المستشارين أحمد الفقى وطارق عبد الفتاح، بأمانة سر أشرف جعفر ومحمد جمال وحسن عبد السلام، سكرتارية الجلسة، بالحكم المؤبد على "م. عبد الفتاح" مدرس بالمعهد الأزهري بتهمة هتك الطفلة «جودي»، عمرها 8 سنوات، أثناء تحفيظها القرآن الكريم.

وشهدت الجلسة مرافعة النيابة ضد المتهم «محمود .ع» 28 سنة معلم أزهري، في القضية التي حملت 2002 لسنة 2021 جنايات القصير، أنه اعتدى على الطفلة جودي على مدار 4 سنوات داخل منزله، مستغلا حضور الطفلة إليه لحفظ القرآن الكريم، ووضع يده على أماكن عفتها وأظهر لها مقاطع فيديو إباحية على تليفونه المحمول.