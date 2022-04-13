رغم قرار سحبه من الأسواق.. «الدستور» ترصد حجم مبيعات «الإندومى» بالمحال

أعلن الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أمس الثلاثاء، عن سحب كميات الإندومي من الأسواق والمحال، لتحليل عينات منه؛ لوجود مشكلة في أكياس التوابل المرفق بها واستبدال الكميات المسحوبة بأخرى لا تحتوي على أكياس الشطة.

وبعد الإعلان عن سحب أكياس الأندومي من السوق رصدت "الدستور" مدى تواجده داخل المحال وبالأسواق وحجم الإقبال عليه، والتي جاءت على النحو التالي.

في منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة تجولت "الدستور" وكشفت عن العديد من عبوات وأكياس الأندومي داخل المحال، ويقبل عليها المواطنون دون الالتفات لخطورة إعلان هيئة سلامة الغذاء.

ويقول محمد مسئول عن محل بقالة بمنطقة الوراق إن هناك كميات كبيرة من أكياس الإندومي موجودة بجانب الإقبال الكبير على الشراء خلال رمضان الكريم، لافتا إلى أنه لم يتم سحب أى عبوات أو أكياس من المحال ولا توجد تحذيرات بمنع بيعه لذلك لازال يتم عرضه وبيعه.

ومن جانبه أوضح عمرو صاحب محال البقالة أنه على علم بجود تحذيرات وسحب أكياس الأندومي من الأسواق ولكن ليس كافة الأكياس سوى التي تحتوى على شطة والفاسد وليس جميع المعروض وهو ما جعل العديد من المحال لازالت تعرض المنتج وتقوم ببيعه.

وأضاف أن أكياس الأندومي من أكثر الأطعمة والمنتجات التي يظهر عليها شائعات بين كل حين وأخر أنها فاسدة وتسبب العديد من الأمراض، إلا أنه هذا لم يؤثر على المبيعات ولا إقبال المواطنين على الشراء خاصة الأطفال.

ويعتبر الإندومي من الأكلات السريعة التي ظهرت في الآونة الأخيرة التي حازت على إعجاب الكثير من الناس حتى أصبحت إدمانًا لديهم بسبب طعمها المميز، وتحضيرها السريع، على الرغم من كل ذلك إلا أنها من أكثر الأطعمة الخطيرة جدًا على صحة الإنسان والتي تم التحذير من تناولها من أكثر من طبيب.

