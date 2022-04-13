المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق ضبط بـ51 لفافة هيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائقًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح نارى بدون ترخيص.

تعود أحداث القضية رقم 592 لسنة 2022 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 193 لسنة 2022 جنايات كلى جنوب الزقازيق، ليوم 12 يناير الماضي، عنما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المتهم محمود أ ع، 34 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر وسلاح نارى (فرد خرطوش).

وتبين حيازة المتهم 51 لفافة من جوهر الهيروين المخدر وزنت 35 جراما، بقصد الاتجار فيها، والسلاح النارى لأجل الدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على جهات التحقيق أحالت المتهم محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.