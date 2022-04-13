الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن الاقتصادي يضبط 18 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الأمن الاقتصادي
الأمن الاقتصادي

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها؛ أسفرت عن ضبط 18 ألفا و681 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 3190 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 14 الفا و118 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات لشروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين عن ضبط 1208 قضايا، وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 165 قضية متنوعة.
 

 

الامن الاقتصادي وزارة الداخلية

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