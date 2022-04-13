الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

32.3 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري يناير 2022

اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة  الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يناير 2022 وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجاري 2.44 مليار دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60  مليـار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 32.3٪.

وحول أهم المؤشرات، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات بنسبـة 34.5٪، حيث بلغـت 3.99 مليار دولار خـلال شهــر يناير 2022 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبـة 107.0 ٪،البترول الخام  بنسبة 66.5٪، ملابس جاهزة بنسبة 46.8 ٪، لدائن باشكالها الأولية بنسبـة 76.3٪). 

 بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (أسمده بنسبة 32.6 ٪، برتقال طازج بنسبة  13.6 ٪  ، اثاث بنسبة  8.5 ٪، بلاط وأداوت صحية خزفية بنسبة 14.3٪). 

وفيما يخص الواردات، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض  قيمة الواردات بنسبة  2.2٪ حيث  بلغت 6.43 مليار دولار خـلال شهر يناير  2022  مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من  العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمة واردات  بعض السلــع وأهمهـا (البترول الخام بنسبة 0.6٪، فول صويا بنسبة 16.4٪، القمح  بنسبة 42.6  ٪، ذرة بنسبة 37.1٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (منتجات البترول  بنسبة  27.0٪، مواد اولية من حديد أو صلب بنسبـة 49.4 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 49.4 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 34.2٪).

الاحصاء واردات صادرات الميزان التجارى التجارة الخارجية

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وائل لطفي

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