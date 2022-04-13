الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: الانتهاء من مشروعات مياة شرب وصرف صحي وإنارة بالعصافرة

اعمال تطوير منطقة
اعمال تطوير منطقة العصافرة قبلي

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على مدير الطرق ووحدة تطوير العشوائيات، لسرعة الإنتهاء من أعمال رصف الطرق بمنطقة العصافرة قبلي، فقد تم الإنتهاء من كافة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة التي تخدم المنطقة بنسبة  100% ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية التي يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بإجمالي تكلفة 811 مليون جنيه.

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شدد المحافظ على مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة أمل محمود، لسرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمناطق الأشد احتياجا، لرفع العبء عن كاهل أهالي تلك المناطق، موضحة مدير أنه يتم العمل على رصف حوالي 500 شارع بمنطقة العصافرة قبلي بإجمالي أطوال تصل إلى 51543 متر، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الرصف بالنطقة حتى الآن قد بلغت 98%.

وأوضحت مدير وحدة تطوير العشوائيات انه تم الانتهاء من إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب بالمنطقة بإجمالي أطوال تصل إلى 34100 متر، مشيرة الى أنه تم تركيب 1903 ذراع إنارة ،و160 عامود إنارة، و 2088 كشاف لخدمة الإنارة العامة بالمنطقة.

وكان قد شدد اللواء محمد الشريف، على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتحديدا بنطاق وأمام المساجد وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها.

وفي هذا الصدد ، قام حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود بأعمال رفع كفاءة الاضاءة العامة حيث تم صيانة كشافات الصوديوم بمنطقة صندوق الدعم بالسيوف وصيانة كشافات شوارع عبد الله عبد المحسن، وشارع مسجد سيدي بشر، وشارع القاهرة سيدي بشر قبلي.

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وواصل حى وسط برئاسة عزة سعد أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة حيث تم اصلاح أعطال شوارع أمير البحر ، جوجو ،فتح الباب، والبصرة، وإنارة الكشافات المطفأه بهاز، وكذا صيانة الكشافات بشوارع رياض فهمي من زين العابدين وعثمان فهمي، وشارع مسجد جبر ،ومد شبكة هارزا، ووصلة ضاغطة مع إنارة شارع مسجد جبر بالكامل ، بالاضافة الى إصلاح أعطال غرف التفتيش بالعطارين وإنارة الكشافات المطفأة بشارع عبد المنعم.

ورفع حى العجمى برئاسة السيد موسى كفاءة الاضاءة العامة حيث تم ربط برشمانات كشافات الانارة العامة بشارع مسجد السلام من شارع خير الله  وصيانة كشافات الانارة بنهاية شارع ابوسعيد بابو يوسف قبلى وصيانة كشافات شارع زهراء العجمى بالهانوفيل، وكذا ربط برشمانات كشافات الإنارة بشوارع عبدالفتاح الطلخاوى ، مسجد الرحمة بابويوسف قبلى، وإنارة الكشافات خلف مسجد قباء بالكيلو ٢١ قبلى وربط برشمانات كشافات الانارة العامة بمنطقة شارع مستشفى الفراعنة بالدرايسة بحرى وكذلك رفع شبكة هوائية بمساكن الكيلو ٢١ بالإضافة إلى  مد شبكة هوائية بطول ٦٠متر بشارع اكتوبر ٢خلف ملعب المنسى وربط برشمانات كشافات الانارة العامة باحد تفرعات شارع رضوان بالهانوفيل وتقسيم قبضايا بالبيطاش.

وشهد حى المنتزة ثان أعمال رفع كفاءة الاضاءة العامة باصلاح الأعطال بالشبكه الهوائيه مع صيانة كشافات اليد، بشارع 30 الجديد وصيانة كشاف طريق الكورنيش، وصيانة الكشافات الصوديوم بالمعمورة البلد وتم صيانة كشافات تقاطع حمام الورشة مع شارع الجزائر، والشيخ على يوسف ، وحارة ابن العربي ، كما تم تغيير  كشاف ليد بحارة قرة.

 

الإسكندرية مديرية الطرق تطوير العشوائيات العصافرة قبلي رصف ورفع كفاءة

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وائل لطفي

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