الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نشوب حريق ضخم في شرفة شقة سكنية بمدينة دمياط الجديدة

حريق ضخم
حريق ضخم

نشب حريق ضخم في شرفة شقة في مدينة دمياط الجديدة عند مدخل المطار، صباح اليوم الأربعاء، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في شرفة الشقة وتصاعد الدخان من الشرفة، وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق وتم إخماد الحريق.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة، حيث لم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

في سياق آخر، أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، على تكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة حفاظا على صحة المواطنين، حيث تمكنت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة سارة العوضي من ضبط مركز علاج طبيعي يدار بواسطة منتحل لصفة طبيب واخصائي علاج طبيعي، حيث كان المذكور يمارس عمله بالمركز في ما يخص التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي.

وبناء عليه تم غلق المكان وعمل المحاضر اللازمة الخاصة بالواقعة وتحويلها الى النيابة العامة لمعاقبة المسؤولين على المكان.

و‏استقبل ميناء دمياط 6 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن  ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25587 طن تشمل: 10500 طن فوسفات و 1800 طن بولي ايثيلين و 9644 طن رمل و 2643 طن علف و 1000 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 73439 طن تشمل: 855 طن حديد و 885 طن مواسير و 7535 طن خردة و 32577 طن ابلاكاش و 19000 طن قمح و 11276 طن فول و 1311 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1538 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2045 حاوية مكافئة.

دمياط إقليم محافظة دمياط حريق 155 حريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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