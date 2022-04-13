الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين في انقلاب سيارة على «صحراوي أطفيح»

انقلاب
انقلاب

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة على "صحراوي أطفيح".

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، يُفيد بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وأدى ذلك الحادث إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من بني سويف اتجاه أطفيح، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

كسور متفرقة بالجسم حادث انقلاب صحراوى أطفيح غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة رجال المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

أخبار فاتتك.. ارتفاع أسعار النفط وحازم إمام يهدد بالاستقالة

«يا أبو خديد منقوش الورد».. أسرار وطقوس «وشم الغجر»

لأول مرة.. بايدن يتّهم بوتين بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا

حدثت ليلا.. إحباط محاولة تدوير وخلط «حشيش» وطفل يقتل آخر في مشاجرة بالسلام

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟