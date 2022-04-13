5 مصابين في انقلاب سيارة على «صحراوي أطفيح»

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة على "صحراوي أطفيح".

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، يُفيد بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وأدى ذلك الحادث إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من بني سويف اتجاه أطفيح، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.