الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«عبدالعاطي»: خطة لتحسين الري في 1.6 مليون فدان وتحديث مفيض «سد دمياط»

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذي يهدف لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات هي "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، واستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، وتم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الذهب.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع القناطر الكبرى والخزانات، لاستعراض الإجراءات المنفذة حتى تاريخه لبدء تنفيذ مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتأهيل وإحلال منشآت الري القديمة، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها لتحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى بمختلف المحافظات.
وأوضح أن هذا المشروع الكبير يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة؛ بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد، والذي يحظى بالأولوية في مشروعات التنمية.

ويأتي ذلك في إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسي وفرعية دمياط ورشيد والترع الرئيسية ، يجرى تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع.

والانتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل، والذي افتتح في شهر مايو الماضي، وتنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية من الفم وحتى كيلو ٥٠.٥٠٠ وعددها ١٣ كوبري مشاة ملاحي سطحي وكوبري سيارات ملاحي سطحي، وتأهيل ٣ أهوسة بذات المسافة وهي هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الإسماعيلية.
 

بني سويف الفيوم الجيزة مشروعات محافظات الجمهورية الموارد المائية الترع الموارد المائية والري محمد عبد العاطي

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