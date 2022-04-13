الملياردير إيلون ماسك يواجه دعوى قضائية بسبب تأخره فى إعلان شراء حصة من أسهم تويتر

يواجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوى قضائية بعد شراء أكثر من 9 %من أسهم شركة موقع التواصل الاجتماعي ت"ويتر".



وأصبح ماسك بعد شراء الأسهم أكبر مساهم من الخارج في تويتر، في حين ارتفع سعر السهم بأكثر من 27% .



ويواجه ماسك الآن دعوى قضائية أقيمت لصالح المستثمرين الذين قالوا إن تأخره في إعلانه شراء أسهم تويتر كلف المساهمين أموالا ووفر له حوالي 143 مليون دولار.



وتقول أوراق الدعوى المقامة في نيويورك إن ماسك كان مطالبا بإبلاغ لجنة الأوراق المالية والتداول الأمريكية خلال 10 أيام أي بحلول 24 مارس الماضي بأنه اشترى 5% من أسهم تويتر.



وتضيف الدعوى أن ماسك لم يبلغ اللجنة بذلك إلا في يوم 4 أبريل الحالي، عندما كشف عن وصول حصته في تويتر إلى أكثر من 9%، مشيرة إلى أن هذا التأخير أتاح له مواصلة شراء أسهم الشركة من البورصة بأسعار رخيصة قبل الإعلان ولم يعلق ماسك على الدعوى حتى الآن.



وكان باراج أجراوال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر قال في وقت سابق إن إيلون ماسك لن ينضم إلى مجلس مديري تويتر رغم أنه أصبح أكبر مساهم منفرد في الشركة.



وكتب أجراوال على موقع تويتر: "إيلون قرر عدم الانضمام إلى مجلسنا ... تعيين إيلون في المجلس كان سيصبح رسميا يوم 9 أبريل، لكن إيلون أعلن في نفس اليوم أنه لن ينضم إلى المجلس".



وأضاف أجراوال أن شركة تويتر مازالت منفتحة على أي مقترحات من ماسك كانت شركة تويتر قد أعلنت تعيين ماسك في مجلس إدارتها بعد يوم واحد من إعلانها شراء ماسك لحصة جديدة من أسهم تويتر ليصبح أكبر مساهم فيها بحصة قدرها 9.2% من أسهم موقع التواصل الاجتماعي الشهير.