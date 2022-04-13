الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التربية والتعليم يحذر من الكتابة بالعامية والابتعاد عن لغتنا العربية

طارق شوقي وزير التربية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منشور جديد لدعم اللغة العربية.

وقال الوزير في منشور عبر صفحته على "الفيس بوك": "وددت أن أشارككم هذه المقدمة لكتاب جديد عن لغتنا العربية الفصحى من تأليف "مستشرق من جامعة أوكسفورد الانجليزية" لعلنا ننتبه لخطورة ابتعادنا عن لغتنا العربية الفصحى والإمعان في الكتابة بالعامية وبلغة ركيكة وبلاغة منعدمة".

وأضاف وزير التعليم خلال منشوره : "نتكلم كثيرًا عن الانتماء والهوية لدى الشباب، واعتقد أن استعادة اللغة العربية الصحيحة والفخر بها والقدرة على الاستفادة من الموروث الثقافي لبلادنا هى أولى الخطوات لصقل الهوية العربية وتحصينها في عالم اليوم والغد".

وكان قد كتب مترجم الكتاب في المنشور الذي استعان به الوزير :" ليس ثمّةَ شكٌ في أنَّ عددًا، لا يستهان به، من العلماء المستشرقين، قد عكف على دراسة التراث العربي وتمحيصه، واستخراج ما استكنَّ في أعماقه من فكرٍ ثرّ، وعلمٍ أصيل، على ضَوْء مناهج البحث لديهم، وهدى طرائق الدرس عندهم.

واضاف: "لقد كان هذا التراثُ العريق، وما يزال، يُمَثِّلُ ثمرة حضارية خصبة لأمة قُيِّضَ لها أن تصون، بجهد أبنائها، الحضارةَ البِكْر للبشرية من الاندثار، وأن تواصل، بعطاء علمائها، الرحلةَ الحضارية للإنسانية عَبْرَ قرون امتلأت بالتألق العقلي، والزخم الفكري، الذي كان، بحق، نقطة الانطلاق للركب الحضاري العالمي المعاصر".

واستكمل: "من هنا، فقد حظي هذا التراث الحضاري لأمتنا، بالعناية البالغة، والاهتمام الفائق، من قبل علماء الغرب، الذين راحوا ينشئون، في جامعاتهم، أقسامًا خاصة، لدراسته، وفهم أعماقه الخصبة".

وكانتِ العربيةُ، بمستوياتها اللغوية المختلفة، وبما لديها من أَدبٍ إنساني رفيع، مَوْضعَ بحثٍ ودراسة، قام بها بعض أولئك العلماء الغربيين، وإذا كانت هناك ظلال من الشّكّ والريبة تُغلِّف نوايا بعض أولئك الدراسين، فيما أضمروا، أو أعلنوا عنه من أهداف وغايات، فإن طائفة منهم كانت، دون ما ريب، صادقةً فيما قامت به من بحوث، وما قدمته من دراسات.

فيس بوك التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم صحيحة التراث العربى الدكتور طارق شوقي وزير التربية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الهوية العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

الباز يفضح أكذوبة الإخوان الكبرى.. هل كان مرسى أول رئيس مدنى منتخب؟

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

عايدة رياض: «ربنا يسامحنى ويغفرلى ذنوبى عن أى حاجة عملتها»

حازم إمام يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟