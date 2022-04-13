إصابات كورونا العالمية تتجاوز 498.25 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 498.25 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و578867.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 987159 80466661

الهند 521710 43036928

البرازيل 661327 30161205

فرنسا 143466 26612476

ألمانيا 131796 22729815

المملكة المتحدة 170395 21679280

روسيا 779053 18018825

كوريا الجنوبية 19850 15635274

إيطاليا 161032 15404809

تركيا 98249 14923569



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.