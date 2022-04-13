شاهد.. خالد سرحان نسخة طبق الأصل من والده

عرف خالد سرحان (25 سبتمبر 1979)، كممثل مسرحي ومؤلف مصري، بالعديد من الأعمال الفنية والمسرحية التى كشفت عن مزيج إبداعى جيني استمده من والديه كل من الكاتب الكبير والأكاديمي الدكتور سمير سرحان (ديسمبر 1941_يوليو 2006) والذى عُيّن في عام 1985 بقرار جمهوري رئيساً لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ووالدته الدكتورة نهاد صليحة (1945_2017) الناقدة المسرحية وأستاذة النقد والدراما بأكاديمية الفنون.

موهبة خالد سرحان لم تقتصر على مستوى أدائه الفنى بل تجلت فى ملامحه التى يشبه بها إلى حد كبير والده الدكتور سمير سرحان، وهو ما تكشفه صورة جمعت والده بوالدته عام 1966 فى حديقة هايدبارك نشرها الناقد الأدبى شعبان يوسف عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

ترأس الدكتور سمير سرحان أيضا تحرير عدد من الصحف والمجلات الثقافية من بينها مجلة إبداع، وجريدة القاهرة، ومجلة عالم الكتاب، كما كان عضواً بكل من المجلس الأعلى للصحافة، وأكاديمية الفنون، والجمعية الأمريكية للأدب المقارن، وعدد من الهيئات الثقافية الآخرى، وفي عام 2005، عُيّن الدكتور سمير سرحان مستشاراً لوزير الثقافة قبل عام واحد من وفاته.