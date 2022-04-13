الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس شركة مياه مطروح يتابع أعمال الصيانة بمحطات تحلية الرميلة (صور)

رئيس شركة مياه مطروح
رئيس شركة مياه مطروح بمحطات تحلية الرميل

تفقد  الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أعمال الصيانة الدورية بمجمع محطات تحلية مياه البحر الرميلة شرق مرسى مطروح على مدار اليوم، وذلك استعدادًا لاستقبال فصل الصيف.

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جاء ذلك للمتابعة والتأكد من سرعة نهو الأعمال الخاصة بالصيانة للمحطات، وفي إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لاستقبال موسم الصيف، واستيعاب تزايد اعداد المصطافين الوافدين للمحافظة لقضاء عطلتهم اثناء هذه الفترة.

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وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح  بأعمال الصيانة الدورية لمحطات التحلية من عمليات الغسيل العكسي للمرشحات وتغيير الأغشية الخاصة بتحلية المياه، وذلك حرصًا من الشركة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، واستيعاب أي مشاكل قد يتوقع حدوثها مستقبلًا وسرعة حلها على الفور.

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وكان قد أصدر  الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في ٧ فبراير ٢٠٢٢، تعليمات باستمرار ساعات العمل اليومية لما بعد فترة الإفطار وحتى السحور  كوردية إضافية مسائية.

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 كما وجه رئيس شركة مياه الشرب بمطروح بسرعة تلبية مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على إيصالات مياه سريعًا، و عدم تراكم أي إيصالات وتنفيذها في نفس اليوم، واستقبال شكاوى المواطنين والتفاعل معها وسرعة حلها فورًا.

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الصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي استعدادات فصل الصيف مياة البحر

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