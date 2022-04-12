العائدون الحلقة 11.. هروب شقيقة إحدى زوجات والي «داعش»

واصل مسلسل «العائدون» توثيق أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020، والتي حاول تنظيم داعش تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، فضلاً عن تشويه الصورة المصرية من خلال قنواتهم الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا التي يروجون الأكاذيب من خلالها.

حيث شهدت الحلقة 11 من مسلسل العائدون، هروب شقيقة إحدى زوجات والي "داعش" عبر الحدود، بعد محاولتهم تجنيدها ضمن صفوف التنظيم للقيام بأعمال إجرامية في مصر والدول العربية.

وحاولت الفتاة الهروب من صفوف تنظيم داعش عبر الحدود، بعد كشفها أسرار إجرامية يحاول التنظيم ارتكابها في مصر، وتفجير بعض الأماكن الرئيسية في شوارع المحروسة، كما شاهدت أفعال داعش في انتهاك أعراض الفتيات داخل المنطقة، وكيف يتعاملون مع النساء بالعنف ويجبرونهم على فعل الأشياء المُحرَّمة، كالجماع دون زواج على كتاب الله وسنة رسوله صلَّ الله عليه وسلَّم.

وتكون عملية الزواج بين الداعشيين عن طريق القبول فقط، حيث تقول المرأة زوجتك نفسي ويُجيب الرجل قبلت زواجك، وبهذا يكون الزواج، ويبدأ الرجل بمجامعة الزوجة، بالإجبار، دون توثيق الزواج عما هو مشروع.

وبعدما هربت شقيقة إحدى زوجات والي داعش، أمر الأخر بحبس الزوجة إلى أن يعثر على شقيقتها، ومنع عنها الطعام والشراب، إلا أنَّ أحد التابعين للوالي يُسمَّى "نزار" قام بإطعامها دون علم الوالي أو أحد من أعضاء التنظيم.

مسلسل العائدون

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض «العائدون» حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.