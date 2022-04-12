استقالة وزير الدفاع النرويجى بسبب فضيحة جنسية

عينت النرويج وزير دفاع جديدا، اليوم الثلاثاء، بعدما استقال الوزير السابق إثر تداعيات علاقته الجنسية بامرأة شابة تصغره بسنوات عديدة.

وأعلن رئيس الوزراء يوناس جار ستوره أن وزير السلطات المحلية السابق بيورن أريلد جرام سيحل محل أود روجر إنوكسن بعد استقالته.

ومن المقرر أن يحل جيلبيورن جيلسفيك، عضو البرلمان النرويجي، محل جرام.

وينتمي كل من جرام وإنوكسن وجيلسفيك إلى الحزب الوسط الزراعي الشريك الصغير في الحكومة التي يقودها حزب العمال برئاسة ستوره.

وأكد إنوكسن تقريرا نشرته صحيفة "فيردينز جانج" بشأن علاقته بامرأة تصغره كثيرا قبل سنوات.

وتم تعيين إنوكسن وزيرا للدفاع في أكتوبر الماضي، قبل أن يستقيل بعد تأكيد ما ورد في التقرير.

وكان عمره 50 عاما عندما التقيا في 2005 بينما كان عمرها 18 عاما.