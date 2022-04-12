رئيس ملوى يتابع رصف شوارع حى جنوب المدينة

أجرى اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، يرافقه المهندس إيليا دانيال مدير طرق ملوى، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل برصف شارع المصرف القبلي أمام العمارات السكنية بحي جنوب مدينة ملوى.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن أعمال الرصف والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع، والقضاء على الشوارع الترابية وتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع الترابية، واستمراراً للجولات الميدانية اليومية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك ضمن أعمال الخطة الموحدة للعام المالي 2021 / 2022، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمنيا وهندسة طرق ملوي، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة رفع كفاءة الشوارع والطرق لتيسير حركة المواطنين والحركة المرورية.