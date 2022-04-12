الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لصوص فيديو الساحل.. النيابة تواجه المتهمين بالسرقة وحيازة المواد المخدرة

النيابة العامة
النيابة العامة

استكملت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها مع المتهمين بسرقة حقيبة يد سيدة، بالفيديوهات التي التقطتها كاميرات المراقبة لهما أثناء ارتكابهما الواقعة، حيث واجهتهما بالتهم والفيديوهات، واللذان اعترفا بارتكابهما الواقعة وتخصصهما في تلك السرقات من قبل.

وقد أنكر المتهمان في بداية التحقيقات تهمة اتجارهما في المواد المخدرة وحيازتهما 41 تذكرة هيروين، وفرد خرطوش وطلقات ذخيرة، إلا أنه بعد تضييق الخناق عليهما في التحقيقات اعترفا بحيازتهما تلك المضبوطات.

وأمرت النيابة بإرسال الفيديوهات المحرزة للأدلة الجنائية لمطابقتها مع المتهمين وبيان حقيقتها.

وتعرفت المجني عليها على المتهمين خلال قيام النيابة بعرض عدة متهمين عليها والتي تعرفت عليهما من بينهم.

كانت قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بمنطقة الساحل بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بمنطقة الساحل بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بخطف حقيبة اليد الخاصة بها وبداخلها بعض الأوراق الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصان، لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش، عدد من الطلقات ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قسم شرطة محافظة القليوبية الداخلية وزارة الداخلية مقطع فيديو كاميرات المراقبة

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