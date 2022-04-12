لطلاب الصف الرابع الابتدائي.. تعليم القاهرة تعلن جدول «المهام الأدائية» في حلوان

أعلنت إدارة حلوان التعليمية فى القاهرة مواعيد امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، حيث تبدأ يوم 16 أبريل الجاري وتنتهى يوم 20 أبريل الجاري، وننشر الجدول.

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن المهام الأدائية فهي أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين.

تتصف المهام الأدائية بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

عند استخدام المعلم المهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

- يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

- يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتين.

- يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

وأعلنت الوزارة إتاحة برنامجي (العلوم والرياضيات) بنسختيهما (المطبوعة، والرقمية على منصة LMS)؛ لضمان تحقيق أفضل مستويات التحصيل المعرفي المطلوب، وتتويجًا لدخول مصر مرحلة الإتاحة الرقمية لمناهجها، والتوسع فيها، واتساقًا مع معالم الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030.

ووجهت الوزارة بضرورة الالتزام بما يلي:

ـ تحقيق الاستفادة المثلى، مما تم توفيره من برامج دولية، عالية المستوى، لإضفاء تجربة ناجحة، وفريدة على رحلة تعلم أبنائنا بالصف الرابع الابتدائي لبرنامجي (العلوم، والرياضيات).

- استخدام معلمي، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي لمنصة LMS، مع التأكيد المستمر على أهمية المتابعة والوصول إلى البرامج الرقمية المجانية المتاحة باللغة العربية، وذلك من خلال الروابط التالية:

رابط التسجيل على منصة: LMS https://bit.ly/EKBLMS

لمشاهدة الفيديو التعريفي للرياضيات: https://bit.ly/P4TBM

لمشاهدة الفيديو التعريفي للعلوم: https://bit.ly/P4TBT