مباحث القليوبية: ضبط أخطر عصابة لبيع المواد المخدرة في الخانكة

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، في القبض على عصابة مكونة من 5 أشخاص بينهم سيدتين، لممارستهم نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، و4 أسلحة بيضاء ومبلغ مالي، وميزان حساس، و5 هواتف محمولة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد ورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم سيدتين لممارستهم نشاط إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "س. ر. ح"، 48 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 12 قضية "مخدرات وسلاح"، و"ر. ر. ف"، 39 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتى "مخدرات وسلاح"، و"ع. ج. ا"، 31 سنة، عاطل، و"م. ج. ا"، 33 سنة، ربة منزل، و"ف. ج. ا"، 28 سنة، ربة منزل، جميعهم مقيمين دائرة مركز شرطة الخانكة، وضبط بحوزتهم 3.5 كيلو جرام من مخدر الشادو، و2 كيلو جرام من مخدر الأيس، و1 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و700 جرام من مخدر الحشيش و119 قرص مخدر، و4 أسلحة بيضاء، وميزان حساس، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.