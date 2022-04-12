جريمة بروكلين: لقطات مروعة ترصد آثار الحادث الدامى بنيويورك

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر جانبًا من حادث إطلاق النار في محطة بروكلين للقطارات بمدينة نيويورك.

وتظهر الصور واللقطات المتداولة سقوط جرحى وانتشار الدماء على رصيف المحطة وخروج دخان كثيف من داخل عربات القطار الذي توقف بالمحطة بعد تنفيذ المهاجم لمخططه الذي أسفر عن إصابة 13 شخصًا من بينهم 5 على الأقل تعرضوا لإطلاق نار.

وبحسب الصور المتداولة انتشرت حالة من الذعر والتدافع الكبير داخل المحطة وسط استنفار من قبل قوات الأمن.

وأفادت معلومات أولية في وقت سابق اليوم أن المشتبه به بإطلاق النار في بروكلين تحرك منفردًا، فيما جددت شرطة نيويورك نفي وجود عبوات ناسفة في المحطة.

وأكدت السلطات الأمريكية أن 8 أشخاص من بين المصابين بحالة مستقرة وسط تضارب أنباء عن وفيات جراء الحادث، فيما تواصل شرطة نيويورك ملاحقة المشتبه به بإطلاق النار في بروكلين.

ووفق مصادر أمريكية ما زال المشتبه به بإطلاق النار طليقًا ومجهول الهوية.

إطلاع بايدن على تفاصيل الحادث

وأعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، عن إطلاع الرئيس جو بايدن على حادث إطلاق النار في بروكلين بمدينة نيويورك.

وقالت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن يتلقى أحدث المعلومات عن إطلاق النار، كما أنه على اتصال مع رئيس البلدية إريك آدامز ومفوض الشرطة كيشانت سيويل، وذلك وفق قناة "NBC" نيوز الأمريكية.

وأكدت مارشا إسبينوزا، مساعدة وزير الأمن الداخلي للشئون العامة، أن وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس تم إطلاعه على الأمر وإن الوكالة مستعدة لتقديم الدعم للمسئولين المحليين وسط التحقيق الجاري.

وقال مسئول في شرطة نيويورك لنيوزويك إن إدارة شرطة نيويورك تحقق في إطلاق النار على مترو أنفاق في بروكلين باعتباره عملًا إرهابيًا.