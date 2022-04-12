الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع اللبناني يتفقد وحدات بالجيش ويدعو للبقاء على جهوزية تامة استعدادًا للانتخابات

لبنان
لبنان

دعا وزير الدفاع اللبناني موريس سليم العسكريين إلى البقاء على جهوزية تامة؛ استعدادًا للانتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من شهر مايو المقبل.


جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، لعدد من وحدات الجيش اللبناني، حيث شملت الزيارة الشرطة العسكرية، المستشفى العسكري في بدارو، ولواء الدعم ومنطقة جبل لبنان، حيث أطلع فيها على أوضاع العسكريين.
وأشاد سليم، بالتضحيات التي يقدمها العسكريون وبالتزامهم بالمبادئ والقيم التي يعيشونها في المؤسسة العسكرية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، مشيرًا الى أن الزيادات المالية التي سيتقاضونها تأتي لمساعدتهم على التخفيف من وطأة التحديات المادية.


وأثنى على جهود قيادتها للحفاظ على الانضباط في الجيش وحرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية في كل ما يتعلق بإجراءات التحقيق وحقوق الموقوفين، مؤكدا أن المستشفيات العسكرية تبقى صمام الأمان لصحة وسلامة العسكريين كافة سواء في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين، إضافة إلى المدنيين العاملين في المؤسسة العسكرية وعائلاتهم.

بيروت الدفاع اللبناني لبنان الجيش اللبنانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

التحريات تكشف أن ماس كهربائي وراء تفحم جثة فتاة بحريق عقار بمنطقة المنيل

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو 15 أبريل

رابط التسجيل في منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية لمعلمي الصفوف الأولى

رابط منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني للمعلمين للصفوف الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟