التحريات تكشف أن ماس كهربائي وراء تفحم جثة فتاة بحريق عقار بمنطقة المنيل

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة تفحم فتاة في حريق داخل عمارة سكنية بمنطقة المنيل أن السبب ماس كهربائي.

وتبين من التحريات، أن النيران شبت في ثلاجة وانتقلت بسرعة لباقي أجزاء الشقة واحترقت بالكامل كما حاصرت النيران فتاة والتهمتها.

وتابعت التحريات أنه تم إنقاذ عدد كبير من سكان العمارة.

لقيت فتاة مصرعها إثر حريق ضخم اندلع داخل عمارة سكنية بمنطقة المنيل بمصر القديمة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم داخل عمارة سكنية بمنطقة المنيل بمصر القديمة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ والفحص وعثر على جثة فتاة عمرها 18 سنة متفحمة بالكامل، وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم نقل الجثة للمشرحة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.