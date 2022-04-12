الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الصحة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر بموقع وزارة الصحة بعد ظهور أوميكرون XE

جريدة الدستور

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لا يزال محل بحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية للحصول على اللقاح للجرعة الثانية والثالثة التنشيطية بالتزامن مع ظهور متحور أوميكرون XE الجديد في مصر.

تسجيل لقاح كورونا مصر

وطالبت وزارة الصحة والسكان جميع المواطنين بضرورة تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة لحجز موعد الحصول على اللقاح والمكان المحدد الأقرب لكل مواطن؛ للوقاية من خطورة الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا أو المتحورات التي طرأت على الفيروس منذ انتشار الجائحة وعلى رأسها متحور أوميكرون XE.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن متحور أوميكرون XEالجديد هو امتزاج من سلالتي متحور أوميكرون BA.1و BA.2، موضحًا أن أعراض الإصابه به هي ذاتها الخاصة بمتحور أوميكرون، لكنها أقل شدة من متحور دلتا.

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وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة  إلى أن نسبة انتشار المتحور الجديد  أعلى بنسبة 10% مقارنة بـBA.2 وليس 10 أضعاف قابلية الانتشار، مشيرًا إلى عدم وجود دليل حتى الأن على زيادة دخول المستشفيات والعناية المركزة بسبب المتحور الجديد.

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 

وعن كيفية تسجيل لقاح كورونا مصر حددت وزارة الصحة والسكان عدة خطوات للتيسير على المواطنين وتنظيم عمليات التطعيم ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من الزحام والتجمعات، ويمكن حجز موعد لقاح كورونا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا مصر المعتمد من وزارة الصحة.
  • تحديد الفئة التي تنتمي إليها الراغب في التقدم للحصول على التطعيم.
  • تعبئة البيانات الأساسية بشكل صحيح.
  • تحديد المنطقة التي يرغب المتلقي بالحصول على اللقاح بها.
  • اختيار القسم، أو المركز الذي يرغب المتلقي بالحصول على اللقاح به.
  • تحديد الموعد المناسب للمتلقي للحصول على اللقاح.
  • توضيح موقف المتقدم من مدى معاناته أو إصابته بأمراض مزمنة.
  • اختيار الوظيفة.
  • تسجيل رقم الهاتف.
  • اختيار كلمة استكمال بعد التأكد من صحة البيانات المقدمة.
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