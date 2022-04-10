الأحد 10 أبريل 2022
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مصر

«الصحة»: تلقيح 2.2 مليون مواطن بالجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إجمالي الملقحين بالجرعة الثالثة التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه تم تطعيم نحو 2.2 مليون مواطن بلقاح كورونا.

وأوضح لـ"الدستور" أنه بلغ عدد المواطنين الملحقين بالجرعة الأولى 44.5 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المواطنين المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا 33 مليون مواطن.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن المعدل اليومي للتطعيمات بلقاحات فيروس كورونا منذ بداية شهر رمضان يتراوح بين 100 إلى 150 ألف جرعة يوميًا، لافتاً إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا مازالت تشهد انخفاضاً ملحوظاً، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في جميع محافظات الجمهورية.

وطالب المواطنين بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والحصول على الجرعات الأساسية للقاحات فيروس كورونا، بالتزامن مع الانخفاض المستمر في معدلات الإصابات.

وبدورها ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين «مجانًا» بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين في المناطق والأماكن النائية وتقديم اللقاحات إليهم، بما يساهم في الحفاظ على المناعة المجتمعية للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 

متحدث الصحة مواطن الجرعة التنشيطية الثالثة لقاح كورونا معدل التطعيمات اليومى

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