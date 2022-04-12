القبض على صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص في الشرقية

تمكنت شرطة التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية، بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وضبط داخل المخزن5,500 طن "دقيق، مكرونة، زيت طعام" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات بتاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

اتخذت الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.