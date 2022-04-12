نواب من «تنسيقية الأحزاب» يشاركون فى ندوة «تكلفة الإرهاب»

شارك نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الندوة الأولى لبحث تكلفة الإرهاب، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وحضرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الجلسة الافتتاحية للندوة، ودارت الجلسة الأولى حول التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب، والجلسة الثانية عن الأبعاد السياسية والثقافية للإرهاب.

ضم وفد التنسيقية عددًا من نواب البرلمان، رحاب عبدالغني، هيام الطباخ، ورشا فايز، فيما شارك علاء مصطفى ومحمود ترك، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية.