التصريح بدفن جثث ضحايا حادث تصادم سيارتين في الشلاتين

أمرت النيابة العامة في البحر الأحمر، اليوم، التصريح بدفن جثث 3 من ضحايا حادث تصادم سيارتين تقل عمال رصف الطرق في الشلاتين، والاستعلام عن صحة 11 مصابًا.

وورد بلاغا لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الشلاتين جنوب البحر الأحمر، وعلى الفور تم إخطار الدكتور محمد غريب مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 وإصابة 11 آخرين، جميعهم من العمال التابعين لإحدى شركات رصف الطرق بالمدينة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي، وإيداع جثث الضحايا بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.