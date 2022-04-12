روسيا تعلن استمرار إغلاق مطارات الجنوب

أعلنت هيئة الطيران الروسية اليوم الثلاثاء، أن السلطات الروسية قامت بتمديد حظر الرحلات الجوية في جنوب روسيا، حيث سوف يبقي 11 مطارا مغلقا حتى 19 أبريل الجاري.

ويشمل القرار المطارات في مناطق انابا و روستوف-اون-دون و كراسنودار وبيلجورود.

كما تبقى المطارات في جيلينجيك وفارونيش وسيمفيروبول في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، مغلقة في الوقت الحالي.

يشار إلى أن الحظر الذي كان من المقرر أن ينتهى غدا الأربعاء، تم تمديده أكثر من مرة في ظل استمرار قصف روسيا لأوكرانيا، الذي يستهدف الآن المناطق الواقعة بشرق وجنوب أوكرانيا.

يأتي هذا فيما حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على فرض عقوبات على جميع البنوك الروسية والنفط الروسي وتحديد موعد نهائي للتوقف عن استيراد الغاز من روسيا.

وقال "زيلينسكي" في خطاب بالفيديو أمام البرلمان الليتواني، إن روسيا رحلت مئات الآلاف من المناطق الأوكرانية المحتلة إلى معسكرات تصفية، مضيفا أن في كل البلدات الأوكرانية التي مكث فيها الروس لفترة من الوقت "فعل المحتلون نفس ما فعلوه في بوتشا".

يأتي هذا، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تخطط للانعزال عن العالم وأنه أمر غير ممكن، مشيرًا إلى أن النازية الجديدة نمت في كييف، والاشتباك مع موسكو كان أمرًا لا مفر منه والمسألة كانت مسألة وقت.

وأضاف بوتين، أنه "ا شك أننا سنحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، معتبرًا أنّ الضباط الروس يقدمون المساعدة لجمهوريتي ​لوجانسك ودونيتسك​، ويستخدمون بشكل فعال أحدث الأسلحة، وأن القوات الروسية تتصرف بشجاعة وكفاءة في أوكرانيا.

- روسيا وبيلاروسيا ستتعاونان في مشاريع للبنى التحتية الفضائية

وكشف الرئيس الروسي، أن "روسيا وبيلاروسيا ستتعاونان في مشاريع للبنى التحتية الفضائية"، موضحًا "أننا سننفذ كل الخطط في قطاع الفضاء، على الرغم من الصعوبات والمحاولات الخارجية التي تمنعنا، من المضي قدمًا"، كما لفت إلى "أننا نتخذ إجراءات لضمان أمن روسيا، ولم يكن لدينا خيار آخر غير العملية العسكرية في أوكرانيا.

كان قد وصل بوتين في وقت سابق من اليوم إلى مدينة "بلاجوفيشينسك" الروسية، لإجراء محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.