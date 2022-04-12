الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماعات وأنشطة كنيسة أم المخلص ببردنوها

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد اجتماعات وأنشطة كنيسة أم المخلص ببردنوها.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه استقبل نيافته الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة، حيث تفقد اجتماعي المرحلة الإعدادي، وكبار السن، ثم التقى الأب المطران مع مسؤولي الأنشطة والخدمات بالكنيسة واستمع لآرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بأنشطة الكنيسة خلال الفترة القادمة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم، كما تفقد المكتبة الثقافية بالكنيسة تحت الإنشاء، علمًا بأن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام ومتابعة الأب المطران بجميع الاجتماعات والأنشطة الرعوية، بكافة كنائس الإيبارشية.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى اليوم، بمسئول هيئة الإغاثة الكاثوليكية CRS، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك في إطار حرص نيافة الأنبا باسيليوس على التعاون مع الهيئات الخارجية، لخدمة الإيبارشية. تضمن اللقاء دراسة ومناقشة سبل التعاون الحالي، بالإضافة إلى الحديث حول التعاون المشترك، لخدمة كنائس المنيا.
بالاضافة الى ذلك ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل نيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي لإيبارشيّة سوهاج للأقباط الكاثوليك. 
جاء ذلك في إطار رياضة الصوم الأربعيني المقدس، المقامة في الفترة من العاشر، وحتى الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وشعب الرعية المبارك. بدأت الرياضة بالقداس الإلهي، ثم أعطى الأنبا يوسف العظة بعنوان "التجربة". واختتما صاحبي النيافة القداس الإلهي بالبركة الرسولية للحاضرين.

الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي لأب باسيليوس فوزي

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