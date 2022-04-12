الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«إيرينا»: آسيا تحقق زيادة في إنتاجية الطاقات المتجددة بـ9.1%

الطاقة
الطاقة

شهدت الطاقات المتجددة زيادة طاقاتها الإنتاجية العالمية بنسبة 9.1٪ في عام 2021، لا سيما في آسيا، بعيدًا عن الحجم اللازم لإزالة الكربون من العالم، حسبما أشارت المنظمة الدولية للطاقة المتجددة يوم الاثنين.

في نهاية عام 2021، بلغت قدرة توليد الطاقة المتجددة العالمية 3064 جيجاوات، وفقًا لتقريرها الإحصائي السنوي، ولا تزال الطاقة الكهرومائية في المركز الأول (1230 جيجاواط) ، ومرة ​​أخرى في عام 2021 شهدت بدء تشغيل العديد من المشاريع الكبرى، لكن الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح تتقدم بأسرع ما يمكن وشكلت 88٪ من هذه التركيبات العام الماضي، وبذلك زادت الطاقة الإنتاجية للطاقة الشمسية بنسبة 19٪. طاقة الرياح عند + 13٪ (+93 جيجاواط في 2021 ، مقابل +111 جيجاواط في 2020) حوالي 60٪ من السعات الجديدة تخص آسيا ، وقبل كل شيء الصين (بإضافة 121 جيجاوات). تستضيف القارة الآن ما يقرب من نصف الطاقات المتجددة في العالم (48٪).

في عام 2021 ، جاءت أوروبا وأمريكا الشمالية في المركزين الثاني والثالث للتركيبات الجديدة ، مع إضافة 39 و 38 جيجاوات الطاقة الحرارية الجوفية متخلفة بشكل كبير ، لكنها سجلت نموًا استثنائيًا في عام 2021 ، مع + 1.6 جيجا وات.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الحكومية الدولية، في سياق عالمي صعب، “هذا النمو المستدام هو شهادة أخرى على مرونة الطاقات المتجددة”.

وبشكل عام ، شكلت مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 80٪ من قدرة الكهرباء الجديدة في عام 2021 ، لكن الفحم على وجه الخصوص قد نما أيضًا في العديد من البلدان ، ينمو الطلب على الطاقة بشكل أسرع من الطاقة الخضراء. وبالتالي تدعو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) إلى تعزيز التعاون ، لا سيما لصالح منطقتي إفريقيا وأمريكا الوسطى والكاريبي: في عام 2021 ، زادت الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة بنسبة 3.9٪ و 3.3٪ على التوالي.

إيرينا آسيا الطاقات المتجددة الكربون إزالة

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وائل لطفي

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