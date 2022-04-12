(إنفوجراف) يوضح أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٣٦ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٥ وحتى ١١ أبريل الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات مكبرة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 8 طن و518 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 36 الف و 952 رأس ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما تم عقد 7 ندوات ارشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الأمراض المشتركة و مرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على زراعات القمح بمركزي طوخ والقناطر الخيرية للاطمئنان على الزراعات، كما تم تنظيم ندوة ارشادية بمحطة الأرصاد الجوية بقرية سنهرة بمركز طوخ بالتعاون مع الهيئة الانجيلية بحضور وفد من دولة الدنمارك وبحضور عدد من المزارعين للتوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على الزراعات وكيفية التغلب على التغيرات المناخية السيئة على المزروعات.

كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، في اجتماع موسع لمناقشة الضوابط وآليات تيسير عملية توريد الأقماح المحلية من المزارعين برئاسة محافظ المنوفية وذلك استعدادا لبدء موسم حصاد وتوريد القمح، كما تم شن حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات، أسفرت عن ضبط (604) قرص مبيد حشري (حبة الغلة)، كما تم ازالة ٦ حالات تعدي على الأراضي الزراعية، فضلا عن عقد ٣٦ ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الاستخدام الأمثل للمبيدات ومراكز تجميع الألبان والري الحديث كما انتهت مديرية الطب البيطري من تحصين 102 الف 767 رأس ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين 428 ألف و375 طائر ضد الأمراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، فضلا عن تنظيم 147 ندوة إرشادية خلال شهر مارس.



بينما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 24 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 235 مركز لبيع وتداول اللحوم، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 68 ألف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين أكثر من 600 جرعة ضد مرضى التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام و التسمم الدموي، وتحصين أكثر من 36 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، فضلا عن تنظيم 55 ندوة ارشادية و 79 لقاء إرشادي وذلك للتوعية بالمشروعات القومية مثل إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان للحصول على كوب لبن امن وصحي وتحسين سلالات الماشية والحملة القومية للتوعية ضد مرض إنفلونزا الطيور، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة عن استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 77 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 32 ألف و224 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية، وتحصين 32 ألف و224 جرعة ضد وحمى الوادي المتصدع، كما تم عقد 5 ندوات ارشادية، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح بالمرور على الجمعية الزراعية بالحمام لمعاينة الاماكن المقترحة لتجميع محصول القمح لتوريدها الي الصوامع بقرية الشمامة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد بالمرور على حقول القمح، كما شاركت المديرية في الاجتماع التنسيقي برئاسة محافظ بورسعيد لجميع القطاعات المنوط بها استقبال توريد القمح بشون وصوامع بورسعيد وسط إجراءات تحفيزيه للمزارعين لسرعه التوريد، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على منافذ بيع التقاوي، كما تم المرور على زراعات القمح، و عقد ندوة ارشادية بمركز فارسكور لتوعية المزارعين بضرورة التوريد للشون فور الحصاد، كما تم المرور لمتابعة المشروعات واستغلال الأصول داخل ديوان المديرية والمرور على صوب انتاج الخضر، ومنحل انتاج العسل.

بينما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 أطنان و838 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 37 ألف و461 رأس ضد مرضى حمى الوادي المتصدع، وتحصين 21 ألف و395 راس ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين 12 ألف و46 راس ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 15 ألف رأس ضد مرض التسمم الدموي خلال شهر مارس، كما تم عقد 29 ندوه ارشادية تناولت عددا من الموضوعات على رأسها (أهمية التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع – أهمية مراكز تجميع الألبان – التلقيح الاصطناعي) خلال شهر مارس، كما شكلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، لجنة من الإرشاد الزراعي والمكافحة بالمديرية واداره انتاج التقاوي لمتابعه انبات بذره القطن، كما تم المرور على زراعات القمح، وزيارة الصوامع بمركزي الفيوم وطامية لمتابعة الاستعداد لاستلام محصول القمح، كما كثفت المديرية حملات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، في مراكز: طامية، أبشواي، الفيوم، اطسا، كما تم المرور على احد محطات الزراعة الاليه بمركز اطسا، لمتابعة استعداد المعدات لحصاد محصول القمح.

كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، في الاجتماع التنسيقي بحضور محافظ الأقصر، لبحث استعدادات توريد محصول القمح، كما انتهت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء من تسليم اول دفعة من السماد العضوي الي الجمعية الزراعية بقرية الوادي للعمل على تحسين صفات التربة وجودتها، كما قامت إدارة دهب بالمرور على الآبار التي غمرتها السيول في الآونة الأخيرة ومتابعة ما نتج عنها من أضرار بمنطقة وادي قنى، كما تم إنشاء نماذج تعديل للبيانات المتعلقة بمنظومة كارت الفلاح، كذلك انطلقت قافله زراعية لمكافحة سوسه النخيل بمزارع وادي الطور، فضلا عن متابعة الزراعات بالوحدة البستانية بالمديرية ورى الشتلات ومتابعة تطور عقل التين والعنب ومتابعة زراعة الفلفل بالصوبة الزراعية وزراعة بعض النباتات بمدخل المديرية.

إنفوجراف

إنفوجراف