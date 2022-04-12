الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين سرقا دراجة نارية في السلام

حبس شخصين
حبس شخصين

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة دراجة نارية بمنطقة السلام، وطلب تحريات المباحث.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان،أمكن ضبط شخصين حال ركوبهما دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية محمل عليها دراجة نارية "فيسبا" تحمل لوحات معدنية "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقتها حال توقفها بمنطقة الحى العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بإسلوب "الرفع".

و أمكن التوصل للمجنى عليه "مالك الدراجة" ،مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وباستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

تحريات المباحث حبس نيابة السلام الجزئية الحالة الأمنية تروسيكل مجهولة المصدر دراجة نارية

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