الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

«سعفان» يوجه بتحديث وثائق التأمين التكافلي للصيادين بعد زيادتها لـ200 ألف جنيه

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

اتخذت وزارة القوى العاملة خلال الفترة الماضة، على عاتقها التحرك لتوفير رعاية اجتماعية لحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، لتوفير "حياة كريمة" لهم، حيث قامت بتوزيع ما يقرب من 23 ألفاً و489 وثيقة تأمين تكافلي لصغارالصيادين بنهاية 2021، تغطي حالات الوفاة  بحادث  أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي، وذلك بتعويض قيمته 200 ألف جنيه، بعد أن تم رفع قيمته من 100 إلى 200 ألف جنيه.

ووجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديريات القوى العاملة على مستوى محافظات مصر، بالعمل على قاعدة بيانات الصيادين الموجودة وتحديث وثائق التأمين التكافلي لهم، وذلك بعد زيادة عائدها إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع.

وأشار سعفان، إلى أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي المقدمة لتلك الفئة من العمالة، هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ10 آلاف عامل غير منتظم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.

وتستهدف وزارة القوى العاملة، رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية العمالة غير المنتظمة تلك الفئات التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة.

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