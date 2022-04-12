الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انفجار بنطاق مدينة صيدا جنوبى لبنان وسقوط مصابين

انفجار
انفجار

شهدت منطقة بنعفول بمدينة صيدا جنوبي لبنان انفجارا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين، وسط أنباء عن وجود قتيل على الأقل بين المصابين.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الانفجار وقع في مركز تابع لكشافة الرسالة الإسلامية (المحسوبة على حركة أمل) المحاذي لمبنى بلدية بنعفول، فيما لم تعرف أسبابه بعد.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المكان، وسط حالة من الذعر في أرجاء المنطقة، فيما تقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين لمستشفى الراعي في مدينة صيدا، ووجهت ‏كشافة الرسالة الإسلامية في الجنوب نداء للمواطنين للتبرع بالدم من كل الفئات في مستشفى الراعي.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أهمية الدور الذي تلعبه هيئات الرقابة في عملية مكافحة الفساد ووقف الهدر في إدارات الدولة ومؤسساتها، مركزا على المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق ديوان المحاسبة في إظهار التجاوزات في المؤسسات الرسمية، داعيا إلى التشدد في المراقبة وإعداد التقارير اللازمة لإحالتها إلى الجهات المعنية بالملاحقة.

جاء خلال استقباله اليوم وفد ديوان المحاسبة الذي ضم رئيس الديوان القاضي محمد بدران، والمدعي العام فيه القاضي فوزي خميس.

وقدم الوفد لرئيس الجمهورية التقرير الخاص الذي وضعه الديوان حول قطاع الاتصالات من العام 2004 حتى الآن والذي اظهر وجود مخالفات وتجاوزات في المؤسسات التابعة للقطاع وهيئة أوجيرو "شركة الاتصالات الوطنية" وشركتي الهاتف المحمول، تتناول مسائل ادارية وتنظيمية ومالية، إضافة الى توصيات واقتراحات لتحسين الانتاجية وضبط الهدر والمخالفات.

وأثنى عون على الجهد المبذول لإنجاز التقرير على أن يأخذ مجراه القانوني.

وتعاني نحو 12 منطقة في جميع أنحاء المملكة المتحدة من انقطاع التيار الكهربائي المستمر، أكثر من نصفهم في "إسكس"، كما تأثرت "نورفوك وإيست ساسكس" بشكل كبير.

لبنان انفجار سيارات الإسعاف نقل المصاب حالة من الذعر حركة أمل لبناني جنوبي لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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