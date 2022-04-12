الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسيرات بالضفة الغربية داعمة لجنين ومواجهات مع القوات الإسرائيلية

مسيرات بالضفة الغربية
مسيرات بالضفة الغربية

تصاعدت المواجهة بين القوات الإسرائيلية، والفلسطينيين في الضفة الغربية، في محافظتي بيت لحم والخليل الجنوبيتين واللتين قُتل بهما شاب وامرأة أمس، فيما شهدت مُحافظات القدس ونابلس وطوباس مسيرات حاشدة ضد تصعيد القوات الإسرائيلية في محافظة جنين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الليلة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية حوسان غرب محافظة بيت لحم، فيما أصيب شاب برصاصة مطاطية وآخرون بالاختناق خلال مواجهات أخرى في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وشهدت مخيم قلنديا شمال القدس (خارج الجدار) وطوباس ونابلس مسيرات حاشدة دعما ونصرة لمحافظة جنين التي تواجه تصعيدًا غير عادي من قبل القوات الإسرائيلية منذ تنفيذ أحد شبانها عملية في "تل أبيب" يوم الخميس الماضي، أسفرت عن سقوط قتلى.

ونادى المشاركون في مسيرة طوباس بضرورة تحرك العالم للجم انتهاكات القوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشارك المئات في نابلس في مسيرة، رددوا خلالها هتافات مناهضة للقوات الإسرائيلية ومنددة بجرائمها في جنين.

وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، ترخيص رسمي بقتل الفلسطينيين، مطالبة الإدارة الأمريكية بالتوقف عند تلك التصريحات.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، أنه في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطينى، عبر اجتياحات مستمرة لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما يصاحب ذلك من عمليات إعدام ميداني وإصابات بالرصاص الحي واعتقالات بالجملة وترهيب للمواطنين، وبشكل خاص ما يحدث في محافظة جنين. 

وتابع: "في هذا الوقت يخرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، معترفًا أنه يرسل جنوده لاجتياح المناطق الفلسطينية ويتفاخر بعدم وجود أية قيود أو تقييدات على جيش الاحتلال في عدوانه المتواصل على أبناء الشعب الفلسطينى، ما يعني عدم وجود أية محرمات أو قوانين يمكنها أن تضبط سلوك جيش الاحتلال وتصرفات عناصره أثناء تلك الاجتياحات، في حين اعتمد بينت جملة واسعة من القيود والعقوبات الجماعية التي فرضت بقوة الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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