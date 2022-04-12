الجزائر تتعهد بزيادة حجم صادراتها من الغاز إلى إيطاليا

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إنه تم الاتفاق مع الجزائر على زيادة حجم صادراتها من الغاز إلى إيطاليا.



جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الوزراء الإيطالي عقب استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون له، اليوم بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، في مستهل زيارته الرسمية إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.



وأوضح دراجي أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين الجزائر وإيطاليا، مشيرا إلى أن الجزائر تعد الشريك التجاري الأول لروما في أفريقيا، وتتطور حركة التبادل التجاري بينهما باستمرار.



كما أكد رئيس الوزراء الإيطالي استعداد بلاده للتعاون مع الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، والمساهمة في دعم سوق العمل، مشيدا بالعلاقات الثنائية العميقة والممتدة عبر التاريخ، مؤكدا سعي بلاده إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



وكشف رئيس الوزراء الإيطالي عن أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إيطاليا، مشيرا إلى أن زيارته جاءت عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن هذه الزيارة سيتبعها لقاء بين الحكومتين الإيطالية والجزائرية في يوليو القادم.



وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن بلاده تسعى، عقب الأزمة الأوكرانية، إلى تعزيز قدراتها في مجال الغاز، وحماية حقوق مواطنيها، مضيفا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم مع الجانب الجزائري يدخل في هذا الإطار.