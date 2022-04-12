محافظ دمياط تشهد ختام معرض الأنشطة التربوية

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الحفل الختامي لمعرض الأنشطة التربوية الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة دمياط الإعدادية للبنين، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، وعقيد دكتور سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلى مجلس الأمناء والأوقاف والكنيسة.

حيث استهلت "محافظ دمياط" الاحتفال بافتتاح معرض الأنشطة، كما تفقدت أروقته المتضمنة توجيه قطاعات التعليم العام والفنى والخدمات التربوية بالإدارات التعليمية، حيث شمل أعمال ومنتجات وبرامج متطورة حققها الطلاب على مدار العام الدراسى، وحرصت "محافظ دمياط" على التواصل مع المشرفين والطلاب وأعضاء فريقا دمياط "ISEF2022" و"trojans".

وخلال الاحتفال الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم وتخلله فقرات فنية وغنائية وعروض رياضية وعسكرية قدمها الطلاب، ألقت «المحافظ» كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بحضور الحفل الختامي لهذا المعرض، كما أشادت بما ضمه من أعمال عكست المجهودات المبذولة للارتقاء بمنظومة الأنشطة التربوية لما لها من أثر بالغ فى تعزيز القدرات و المواهب لدى الطلاب فضلاً عن دورها في بناء شخصيتهم وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، ما يحقق بناء جيل قيادى قادر على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية والبناء.