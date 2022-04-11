الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة «تنسيقية الشباب» تُشارك في حفل الإفطار السنوي لحزب الوفد بالبحيرة

حفل الإفطار السنوي
حفل الإفطار السنوي لحزب الوفد بالبحيرة

حضرت النائبة رشا كُليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، في حفل الإفطار السنوي لحزب الوفد في مركز أبو حمص، بحضور لفيف من قيادات وأعضاء حزب الوفد، وعدد كبير من القيادات الطبيعية وأعضاء مجلس النواب وأهالي مركز أبوحمص، وبدعوة من قيادات حزب الوفد بمحافظة البحيرة.

وقالت كليب، إنها تسعد بتواجدها وسط هذا الحشد المتنوع سياسيًا وفكريًا، إذ تُمثل مثل هذه اللقاءات والمناسبات فرصة للنقاش وتبادل الأفكار والرؤى في جو يسوده الود والإحترام.

"شباب الشيوخ " تدعو الحكومة للوقوف على آلية تنفيذ مقترح "نائب التنسيقية " حول إنشاء "الإستراتيجية الوطنية للتوعية"

وكانت وافقت  لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد ابوهشيمة، على  الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حول إنشاء  "الإستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة ".

وقال النائب محمد عمارة، فى كلمته أمام اللجنة، أن مصر خاضت معركتي البناء والبقاء وحاول أهل الشر تدمير الوطن والمصريين، ولم يكتفوا بزرع الإرهاب ولكن محاولات  احتلال العقول والتحكم به من على بعد وذلك من خلال  عدة منصات اعلامية ورقمية ومحاولات قلب الحقائق واخراج الكلام  عن سياقه بل ومحاولات خداع وتشكيك داخليا وخارجيا في إمكانيات الدولة المصرية وإنجازاتها التي أصبحت حقيقة لاينكرها إلا كل جاحد

وأوضح "عمارة "، أن مقترحه يستهدف إلى إنشاء إستراتيجية وطنية للتوعية الشاملة مرتكزا على عدة جوانب، واستنادا إلى  المادة 248 من الدستور المصري والتي تنص "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم  الديمقراطية، ودعم السلم الاجتماعي، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق  النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته". 

النائبة رشا ك ليب مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب الوفد الوفد الشباب والرياضة

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وائل لطفي

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