الاختيار 3 الحلقة 10.. المخابرات الحربية تضبط بؤرة إرهابية في القاهرة

كشف مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10، عن العديد من الأحداث المثيرة اليوم، حيث تمكن رجال المخابرات الحربية من ضبط بؤرة إرهابية في القاهرة وظهور عنصر تكفيري عقب ضبطه في جلسة تحقيق، وطلب منه العقيد مصطفى الاتصال بأحد العناصر الإرهابية وطلب منه الاتصال به على رقمه الجديد لمهاتفته وطمأنته على نفسه، كنوع من التمويه لتحديد مكانه ورصده.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، فيديو مسرب يجمع الرئيس محمد مرسي آنذاك ونائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، وهما يتحدثان عن رغبة محمد البرادعي الشديدة في الحصول على منصب رئاسة الوزراء في عهد الإخوان.

كما تضمنت حوارا كاشفا بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك و«آية» ابنته حول التدين المزيف للإخوان.

كما تناولت الحلقة اجتماعا حاول فيه مرسي «أخونة السيسي» بدعوته للانضمام للجماعة الإرهابية، إلا أنه قوبل برد صادم من وزير الدفاع حينها، إذ قال السيسي: «شكراً سيادة الرئيس، أنا مش إخوان ومش هكون إخوان ولا سلفى، أنا مسلم بس، ويا فندم صدقني لو رئيس جمهورية أو وزير دفاع مينفعش نكون غير وطني».

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.