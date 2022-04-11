الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة أمين شرطة صدمته سيارة بموقف العاشر فى السلام

إسعاف
إسعاف

أصيب أمين شرطة بكسور بعد أن صدمته سيارة خلال عبور الطريق بموقف العاشر القديم  بمنطقة السلام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري ووجود مصاب بموقف العاشر القديم  بشارع جمال عبدالناصر اتجاه الحرفيين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن سيارة صدمت "محمد. ف"، 38 سنة، أمين شرطة ومقيم بالبحيرة، مصاب بكسور بالساقين، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف لمستشفى السلام العام لتلقي العلاج، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أصيب أمين شرطة كسور صطدام سيارة منطقة السلام

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