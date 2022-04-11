بعد انتشار النمل الأبيض بالإسكندرية.. أنواع مختلفة للنمل تعرف عليها

انتشرت أخبار وتصريحات حول غزو النمل الأبيض مدينة الإسكندرية، وكان صرح الدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، إنه في إطار حرص جامعة الإسكندرية على خدمة المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته، فهناك سعى منهم لمكافحة النمل الأبيض.

وبالتزامن مع انتشار النمل الأبيض نقدم لكم من خلال ذلك التقرير أنواع مختلفة للنمل في مصر:

النمل الأبيض:

ينتشر النمل الأبيض عادة في فصل الربيع من كل عام مع ارتفاع درجات الحرارة تبدأ أسراب من أفراد النمل الأبيض المجنح في الظهور ويهاجم المنازل والأندية والشوارع خاصة وقت الغروب بغرض التزاوج وبناء مستعمرات جديدة، وتستمر خلال فصل الصيف وحتى الخريف إلى أن تدخل مرحلة السكون وعدم الحركة مع بداية فصل الشتاء.

ويعتبر النمل الأبيض من الأكثر شيوعًا فوق الأرض، ويطلق عليه أيضًا اسم النمل الجاف ونمل الخشب فيسكن الأثاث غالبًا ويصيب القطع الخشبية من الأثاث.

بونيراوات كليلة:

نوع من النمل المفترس الذي ينمو في جميع أنحاء العالم، وينتشر أغلبها في المناطق الاستوائية.

الأمازون النمل:

يعتبر من أنواع النمل المحارب، فيغزو أعشاش النمل الآخرين للقبض على العمال واستعبادهم، حيث أن الملكة في منطقة الأمازون تقوم باقتحام عش مجاور للنمو فورميكا وتقتل الملكة المقيمة، ويعيش ذلك النوع على السيطرة على أماكن غيرها.

نملاوات أحادية الخصر:

من أنواع النمل الذي ينتشر أيضًا في جميع أنحاء العالم، وتعتبر ثاني أكبر فصيلة نمل أحادية الخصر، وهي ثنائية الخصر.

الجيش النمل:

يشكل هذا النوع من النمو الرحالة الذين يصنعون أعشاشًا دائمة، وهو من أنواع النمل الذي يكون ليلي، ويقوم ذلك النمل بأكل اللحوم والذهاب بها لغارات ليلية لأعشاش النمل الأخرى.

السترونيلا النمل:

يختلف ذلك النوع من النمل في أنه ينبعث منه رائحة مثل الليمون أو السترونيلا، ويكون لونها أصفر ومنها الأصفر الغامق، ويتغذى ذلك النوع على مصادر غذائية معينة، ويميل نمل السترونيلا إلى غزو المنازل، خاصة أثناء أسراب التزاوج.