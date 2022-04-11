الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر العاشر من رمضان

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

تقدم المستشارعزت أبوزيد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بأسمى التهاني للرئيس  عبد الفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لنصر العاشر من رمضان.

 وجاء في البيان الصادر عن الهيئة: "ذلك النصر الذي سطر فيه أبطال قواتنا المسلحة المصرية، بأحرف من نور، ملحمة كبرى بكافة مقاييس العلوم العسكرية، وكتبوا بدمائهم الزكية، معجزة سجلها التاريخ في أنصع صفحاته، لتظل شاهدة على عظمة هذا الشعب، ومضاء عزيمته، وقوة جيشه.. داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار".

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

النيابة الإدارية مستشاري وأعضاء النيابة التهاني رجال القوات المسلحة المصرية لذكرى التاسعة والأربعين نصر العاشر من رمضان

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