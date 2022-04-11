السيطرة على انفجار خزان مواد ملتهبة بسيارة نقل أثناء إصلاحه بالغربية

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية، فى السيطرة على انفجار نشب بأحد خزانات المواد الملتهبة "فنطاس"، أثناء إصلاحه بمدينة كفرالزيات، ما أدى لإصابة اثنين بإصابات وكسور متعددة.

البداية كانت بورود إخطار لمدير أمن الغربية من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ منطقة أم زغلول بوقوع انفجار بأحد خزانات المواد الملتهبة خاص بإحدى سيارات النقل أثناء إصلاحه بورشة لحامات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات والحماية إلى موقع الحادث.

وتبين أنه أثناء قيام اثنين من العاملين بإحدى ورش الحدادة بإجراء عملية إصلاح ولحام لخزان مواد ملتهبة خاو خاص بسيارة نقل حدث ماس كهربائي تفاعل مع بقايا المواد الملتهبة بخزان المواد الملتهبة، ما أدى إلى انفجار وتطاير قطع حديدية منه لمسافة كبيرة في أنحاء مختلفة وإصابة كل من "هاني. م" 34 عاما، و"أحمد. س" 40 عاما، بإصابات وكسور متعددة من جراء الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى كفرالزيات العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.