مصرع 3 أطفال غرقًا في مياه ترعة ببنى سويف

لقى 3 أطفال مصرعهم غرقا، اليوم الإثنين، إثر سقوطهم في مياه ترعة أثناء قيامهم بغسيل سجاد وحصر، وذلك بعزبة الحلو التابعة لقرية طحا بوش بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بمصرع 3 أطفال بينهم شقيقين داخل ترعة بعزبة الحلو بمركز ناصر شمال المحافظة أثناء غسيل حصر وسجاد بمياه الترعة قبل أن يسقطوا بداخلها ولم يتمكنوا من الخروج ليلقوا مصرعهم فى الحال ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى مشرحة المستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الأطفال الثلاثة وهم أحمد سيد عبدالهادى 14 سنة وشقيقه عبدالرحمن 12 سنة، ندى حامد بريك عيد 14سنة، وتم إيداع الجثامين الثلاثة مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة ناصر إلى موقع البلاغ، وبسؤال الأهالي أفادوا أن الأطفال كانوا متواجدين أثناء القيام بعملية غسيل السجاد والحصر الخاص بأسرهم فى مياه ترعة وأثناء الغسيل سقطوا فى مياه الترعة ولم يتمكنوا من الخروج وعند حاول الأهالي إنقاذهم إلا أن فارقوا الحياة، جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.