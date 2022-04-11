إصابة شخصين في انقلاب اتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي

أصيب شخصان، اليوم الإثنين، اثر انقلاب أتوبيس نقل عام على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من عمليات شرطة النجدة، بانقلاب أتوبيس نقل عام على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة.

على الفور انتقلت سيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين الحادث أسفر عن إصابة شخصين بإصابات خفيفة، ورفضا النقل إلى المستشفى.

جرى رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة.