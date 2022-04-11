الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يلتقى وزير الاتصالات لمناقشة مبادرة «أشبال مصر الرقمية»

اللقاء
اللقاء

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمناقشة تنفيذ مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، والتي تستهدف الطلاب في مرحلة التعليم قبل الجامعي.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن النظم الجديدة في التعليم تقوم على مهارات جديدة تواكب التطورات التكنولوجية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة أضافت مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي تهدف إلى تنمية الثقافة التكنولوجية لدى الطلاب وخلق جيل واع مدرك للتطورات الراهنة، وتطوير التفكير الناقد، فضلًا عن فهم المهارات التكنولوجية التي يحتاج إليها التلاميذ للنجاح في حياتهم اليومية.

وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن تقديره للتعاون بين الوزارتين لتعزيز الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير الاتصالات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببناء كفاءات متخصصة من الأجيال الجديدة وصقلها بالمهارات المتكاملة التقنية والعلمية واللغوية والشخصية، بما يساهم فى سد الفجوات المهنية ومواجهة التحديات الخاصة بندرة الكفاءات الرقمية؛ مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت "مبادرة بُناة مصر الرقمية" في سبتمبر 2020، وتأتى مبادرة "أشبال مصر الرقمية" ضمن نفس الإطار مع تطويعها لتناسب طلاب التعليم قبل الجامعى فى الفئة العمرية من سن 12 إلى 17 سنة.

تم خلال اللقاء استعراض تفاصيل مبادرة "أشبال مصر الرقمية" والتى تهدف إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكى ينشأ الطالب مواكبًا للمستقبل ومؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية، كما تهدف المبادرة إلى صقل المهارات الحياتية للطلاب مثل ريادة الأعمال وبناء فرق العمل وإدارة المشروعات، بالإضافة إلى بناء الشخصة المصرية وتعزيز الانتماء من خلال بيئة تعليمية تجعله قادرًا على الابتكار والإبداع.

وتشمل المبادرة جميع أنواع المدارس بجميع محافظات الجمهورية وتستهدف 3000 طالب وطالبة كل عام، ويبدأ تنفيذها سبتمبر 2022 عقب إجراء الاختبارات والمقابلات لمن لديهم القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى والمتفوقين علميًا فى الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

حضر اللقاء الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، والدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الاتصالات اكتشاف التعليم الفنى وزارة الاتصالات

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